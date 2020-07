EPI : le système de paiement européen concurrent de Visa / Mastercard pour 2022

Seize banques européennes, dont six françaises, sont prêtes à créer un système de paiement européen unifié (EPI) d'ici 2022 capable de concurrencer Visa et Mastercard.

Face à la domination américaine représentée par Visa et Mastercard, un ensemble de 16 banques européennes, dont plusieurs françaises, entend retrouver un peu de souveraineté régionale en lançant d'ici 2022 un système de paiement européen unifié (EPI).

S'appuyant sur des protocoles similaires, il permettra de proposer une carte bancaire aux particuliers comme aux commerçants à travers toute l'Europe avec l'intention d'apporter une réponse conçue et gérée depuis le Vieux Continent et avec un cadre ouvert permettant d'accueillir des acteurs du paiement et de proposer une solution unifiée pour tous les types de transactions bancaires instantanées.

Il s'agit ici de créer un standard de paiement européen reconnu au même titre que les solutions existantes, ce qui lui permettra d'atteindre une masse critique qui doit conduire à récupérer au moins 60% des paiements électroniques en Europe une fois bien établi.

Les premières étapes vont consister à créer une société intérimaire à Bruxelles, point de départ des travaux préparatoires qui visent une mise en service dans deux ans.

Comme pour d'autres secteurs, la crise sanitaire du coronavirus a remis en perspective la nécessité de disposer de solutions techniques relocalisées et, dans le cas européen, capable de contribuer à la constitution d'un marché unique.