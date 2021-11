Epic Games a finalement annoncé "La Fin" de Fortnite, ou plus précisément, une opération ultime qui met fin aux différents événements mis en place ces derniers mois.

Les joueurs sont ainsi conviés à participer à "The End" à compter du 4 décembre prochain au fil d'un événement qui mettra ainsi fin au chapitre 2 de la saison 8 du jeu. Epic Games indique la Reine Cube va ainsi lancer son ultime assaut sur l'île et qu' "Après cela, plus rien ne sera jamais comme avant".

Le Début de La Fin.



Conclusion du Chapitre 2 | 04/12/21 | 22hhttps://t.co/KAMA3cAote pic.twitter.com/dIbsPGTUq5 — Fortnite ?? officiel (@FortniteFR) November 24, 2021

Epic recommande aux joueurs de terminer au plus vite les quêtes qui sont restées inachevées et de déverrouiller les dernières récompenses avant la fin de cette saison. L'éditeur précise que "les étoiles de combat non dépensées seront automatiquement échangées contre les récompenses les plus immédiatement accessibles"

Autre précision importante : " Les créateurs de contenu et les joueurs qui souhaitent revivre les derniers instants du Chapitre 2 de Fortnite doivent faire en sorte d'enregistrer et d'archiver leur expérience, car les rediffusions ne seront pas disponibles".

Pour finir le chapitre en beauté, un week-end d'XP augmenté se tiendra également du 27 au 29 novembre. Chaque joueur se connectant au jeu pendant cette période aura ainsi automatiquement droit à 225 000 XP. Reste à savoir ce que nous réserve le chapitre 3.