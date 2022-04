Epic Games lance une application mobile de photogrammétrie pour modéliser plus facilement

Alors qu' Epic Games vient de lancer officiellement son Unreal Engine 5, la marque annonce également une application mobile qui permet de scanner et modéliser des objets en 3D.

Epic Games vient de lancer son nouveau moteur Unreal Engine 5 sur le marché et le groupe compte bien aider les développeurs à l'exploiter et à intégrer plus facilement du contenu à leurs jeux.

C'est ainsi qu'Epic Games annonce RealityScan, une application mobile de photogrammétrie qui propose de simplifier le scan d'objets en 3D.

Au lieu de modéliser ainsi des objets en partant de zéro, l'application propose de prendre plusieurs clichés de ce dernier pour le reproduire en 3D et avec ses couleurs et textures automatiquement.

Le concept n'est pas nouveau, mais il gagne en souplesse grâce à la puissance grimpante des smartphones et à l'intégration de capteurs photo toujours plus précis. Dans une vidéo de démonstration, on peut ainsi voir comment il est facile de générer un rendu 3D d'un fauteuil en quelques minutes.

Les photos sont renvoyées sur Sketchfab qui se charge de les assembler et de modéliser l'ensemble. Après quelques minutes, le modèle est disponible et paré à être intégré dans les environnements 3D.

Reste que cette technique souffre de quelques limites : Il reste complexe pour l'IA de bien définir les zones qui ont tendance à réfléchir la lumière ou au contraire, qui seraient trop sombres. En photogrammétrie traditionnelle, il est de rigueur de peindre certaines surfaces ou d'utiliser des poudres matifiantes pour obtenir de bons résultats, chose qui parait impensable pour un fauteuil par exemple.

L'application sera lancée dans les mois qui viennent : une version anticipée sera proposée au printemps sur iOS, tandis que la version Android sortira un peu plus tard.