Epic Games Launcher : ça chauffe sur les processeurs Ryzen

C'est un double problème qui est aujourd'hui rapporté par la communauté de joueurs du côté de l'Epic Games Launcher. Le logiciel qui permet d'accéder à la plateforme d'Epic Games pour acheter et lancer les jeux proposés aurait un comportement étrange depuis la dernière version publiée par l'éditeur.

En effet, le logiciel continuerait à monopoliser des ressources au niveau processeur même lorsqu'il est en arrière plan et qu'aucun jeu n'est lancé.

Nous avons pu constater le problème avec un taux d'occupation qui varie de 4 à 7 sur un Core i7 et Windows 10... Mais les choses se corsent du côté des processeurs AMD.

Ainsi cette activité anormale et constante se révèle plus problématique sur les configurations AMD. Certains utilisateurs ont ainsi noté une hausse de température de leur CPU après quelques minutes. On note ainsi jusqu'à 53°C sur les Ryzen 9 5950X en idle...

En poussant les investigations, notamment avec Glasswire, HotHardware a également constaté que le launcher maintenant une activité réseau avec des envois de données vers plus de 22 serveurs différents et noté 514 Ko de données émises en 1 h, pas énorme mais 14 fois plus que la plupart des autres logiciels du genre.

Si votre configuration est un peu à a traine et que vous avez besoin de ressources, pensez donc à fermer manuellement l'Epic Games Launcher si vous n'en avez pas l'utilité, en attendant qu'un correctif ne soit déployé.