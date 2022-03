Epic Games rachète Bandcamp, la plateforme musicale

Le studio à l'origine de l'Unreal Engine et de Fortnite a récemment annoncé l'acquisition de Bandcamp, une société spécialisée dans la musique.

Si vous ne connaissez pas BandCamp, il s'agit d'une plateforme en ligne sur laquelle les artistes peuvent vendre leurs créations de façon indépendante avec des commissions de l'ordre de 18%. Il s'agit d'une plateforme de vente dématérialisée, mais spécialisée dans la musique.

Epic Games a déjà confirmé ne pas opérer de changement sur les achats réalisés ni sur les règles de la plateforme qui devrait conserver son modèle économique. Mais alors, pourquoi investir dans ce type de plateforme ?

Epic Games pourrait adopter une stratégie de diversification en investissant plus largement dans le multimédia qu'en misant uniquement dans le jeu vidéo. Epic veut également renforcer son étiquette de créateur d'écosystèmes et de marchés pour les créateurs de contenu. Depuis le lancement de l'Epic Games Store, la firme se fait un point d'honneur de respecter les studios et développeurs en proposant des commissions réduites... Epic Games pourrait ainsi cibler nombre de secteurs avec une politique identique et occuper plusieurs marchés avant que d'autres grands acteurs ne s'installent avec un système de commissionnement plus agressif et plus handicapant pour la création de contenus.