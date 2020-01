Epic Games Store : 108 millions de clients PC

Lancée à la fin de l'année 2018, la plateforme Epic Games store naissait de la gronde des éditeurs de voir la plateforme Steam imposer des prélèvements situés entre 20 et 30% sur la vente de titres mais aussi des abonnements et achats intégrés aux titres.

Epic Games annonçait ainsi lancer sa propre plateforme en marge de son launcher pour accueillir les éditeurs et développeurs avec pour argument de séduction des commissions fixées à seulement 12%. L'idée était également de mettre un peu plus en avant les titres sur sa plateforme.

Pour attirer les joueurs, pas de prix réduit, mais des jeux gratuits proposés chaque semaine et de façon occasionnelle, mais aussi des exclusivités sur certains titres. La liste des titres exclusifs (pendant 1 an au moins) à l'Epic Games Store n'a eu de cesse de grandir au fil des mois, et désormais plus aucune exclusivité n'est allouée à Steam. Pire encore, une grande part des sorties majeures se fait sur L'Epic Games Store.

Après un lancement quelque peu houleux, la plateforme d'Epic Games semble avoir trouvé son rythme et revendique ainsi plus de 108 millions de clients sur PC. La plateforme a généré 680 millions de dollars de chiffre d'affaires sur 2019. Des résultats loin de ceux de Steam, mais largement encourageants pour les dirigeants qui ont annoncé un maintien de la politique des jeux gratuits chaque semaine ainsi que des exclusivités de lancement.