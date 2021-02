Epic Games Store : l'excellente année 2020 en chiffres

Si l'année 2020 a été catastrophique pour bien des professionnels, il est un secteur qui a largement profité des divers confinements imposés par la crise sanitaire. Et Epic Games a réalisé une année record avec sa plateforme de jeux vidéo.

Epic Games propose, au fil d'une infographie, ses chiffres de l'année 2020, une année record pour la plateforme qui ne cesse de grandir et de générer des bénéfices.

Le groupe évoque ainsi une communauté de 160 millions de clients avec 56 millions d'utilisateurs actifs recensés sur décembre 2020.

Le groupe grandit via son Epic Games Store, mais aussi sur les réseaux sociaux avec + 137% d'abonnés sur Instagram pour un total de 5,5 millions sur la plateforme et +20% sur Twitter pour 4,1 millions chez l'oiseau bleu.

Au total sur 2020, les joueurs ont dépensé 700 millions de dollars sur l'Epic Games Store, dont 265 millions de dollars auprès des jeux d'éditeurs tiers (hors Epic donc). La plateforme a proposé pas moins de 103 jeux gratuits au cours de l'année avec 749 millions de téléchargements. Rappelons que la plateforme a réalisé un coup magistral en proposant gratuitement GTA V il y a quelques mois. Cela prouve que les jeux gratuits sont un vecteur important de recrutement pour la plateforme.

Parmi les jeux de 2020 sur l'Epic Store, on retrouve Fortnite, LE plus gros succès de la plateforme, mais également Assassin's Creed Valhalla, Rocket League, GTA V et Borderlands 3.