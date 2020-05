Epic Games : après GTA V offert, le jeu de gestion Civilization VI gratuit !

En ce moment c'est la période des jeux gratuits chez Epic Games et, après GTA V la semaine dernière, vous pourrez trouver maintenant un nouveau jeu gratuit, très apprécié par les amateurs de jeux de gestion, à savoir Civilization VI !

C'est les soldes sur Epic Games, du 14 mai au 11 juin. Après GTA V offert gratuitement jeudi dernier et qui a provoqué l'effondrement des serveurs devant la masse de joueurs, Epic Games offre un autre gros jeu pour cette occasion : Civilization VI. Pour rappel, il s'agit d'un jeu de gestion, sorti en 2016, dans lequel vous devrez développer un empire, de ses débuts à son apogée. Vous allez donc devoir profiter des avantages et des inconvénients qu’offre votre terrain, mais aussi votre évolution en fonction de vos différents choix. Il existe une multitude de solutions pour gagner la partie, certaines bien plus difficiles que d’autres. Hors soldes, le jeu est vendu à 59.99 euros donc le récupérer gratuitement est très intéressant.

Pour obtenir CIVILIZATION VI, il vous suffit de vous rendre, avant le 28 mai 17h, sur la page concernée d’EPIC GAMES, et de cliquer sur Obtenir. N’oubliez pas que jeu est offert uniquement sur PC, les consoles ne profitant pas des offres de l'Epic Games Store. Vous n’avez plus qu’à télécharger, installer et profiter pleinement de ce jeu mythique. Remarque, pour récupérer votre jeu, il se peut que vous deviez activer la double authentification.