Epic Games Store : une franchise mythique à l'honneur à récupérer gratuitement

C'est de nouveau un jeu mystère qui vient de se dévoiler sur l'Epic Games Store et qui pourra être récupéré gratuitement durant une semaine. Après Bioshock : The Collection, vous n'aurez pas le temps de souffler puisqu'il s'agit de nouveau d'un FPS où il faudra jouer des armes pour progresser.

Le nouveau titre en téléchargement gratuit n'est autre que Wolfenstein : The New Order, titre de 2014 de MachineGames et édité par Bethesda qui exploite le moteur id Tech 5 d'id Software, à l'origine de la série Wolfenstein.

Dans cet opus, il s'agit toujours de combattre les Nazis mais cette fois dans une version parallèle du monde où ils auraient gagné la Seconde Guerre mondiale. L'action se déroule dans les années 60 de cette uchronie avec toujours l'idée de les renverser.

Bref, il y aura de l'action, des méchants et des armes diverses voire inconnues, le tout dans un monde alternatif, pour un titre qui a un certain âge (et a connu une suite avec Wolfenstein : The Old Blood) mais se négocie encore normalement 20 €.

Wolfenstein : The New Order est disponible en téléchargement gratuit sur l'Epic Games Store (sous réserve de disposer d'un compte à créer gratuitement) jusqu'au 9 juin. Le mystère reste entier sur le nom du titre qui lui succèdera.