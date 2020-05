Epic Games Store : une mise à jour qui facilite les remboursements

La plateforme Epic Games Store profite d'une mise à jour qui devrait séduire les utilisateurs : il est désormais plus facile de se faire rembourser ses achats.

La plateforme Epic Games Store s'est récemment mise à jour et cela était passé quelque peu inaperçu, tant l'attention était captée par l'offre en cours avec GTA V offert gratuitement à l'ensemble des joueurs.

Pourtant, la mise à jour est plutôt intéressante et démontre la volonté d'expansion de la plateforme. Car il est désormais possible d'acheter des jeux d'EGS depuis des plateformes externes comme Fanatical, Green Man Gaming ou encore Genba Digital. La plateforme reprend ainsi le système déjà déployé par Steam qui propose la vente de codes sur d'autres sites.

La gestion des téléchargements fait également un bond en avant avec la possibilité de gérer la bande passante pour continuer à jouer ou à travailler en ligne pendant que les jeux ou mises à jour se téléchargent.

Enfin, il est également plus facile d'accéder aux remboursements sur la plateforme. Il suffit désormais de se rendre dans son historique d'achat et de cliquer sur "demander un remboursement" pour se faire rembourser à condition d'avoir joué moins de 2h au titre en question et que ce dernier ait été acheté il y a moins de 14 jours.