Epic Games Store : les prochains jeux gratuits se dévoilent

L'Epic Games Store continue de proposer des jeux gratuits chaque mois pour attirer les joueurs et l'on connait désormais les trois nouveaux jeux concernés.

La plateforme Epic Games Store vient de partager la liste des jeux vidéo qui seront prochainement offerts aux joueurs.

Jusqu'au 8 juillet, on pourra ainsi mettre la main sur The Spectrum Retreat, un puzzle game créé par Dan Smith.

Dans la foulée, c'est Bridge Constructor qui sera proposé, dans sa variante profitant d'une collaboration avec AMC et la série The Walking Dead. Le titre propose, comme son nom l'indique, de créer des ponts pour échapper aux zombies, on y retrouve quelques acteurs emblématiques de la série.

Enfin on pourra également profiter d'Ironcast, un autre puzzle game dans l'esprit steampunk. Le joueur sera amené à contrôler des mechas puissants pour défendre l'Angleterre en pleine époque victorienne.

Comme toujours, les jeux de base sont offerts et à récupérer avant la date indiquée, les DLCs, si disponibles, sont payants.