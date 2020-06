Epic Games : la valorisation approche les 17 milliards de dollars

La crise sanitaire liée au Covid 19 a permis à certains secteurs de doper leur activité. Le jeu vidéo a largement profité de cette situation et Epic Games a fait le plein de joueurs et de clients.

Selon Bloomberg, on compterait ainsi désormais plus de 350 millions de joueurs sur Fortnite et Epic Games profite de l'occasion pour lever 170 millions de dollars supplémentaires, faisant grimper sa valorisation à quelque 17 milliards de dollars. À titre de comparaison, c'est plus de deux fois la valorisation d'Ubisoft, premier éditeur de jeux vidéo en France.

Epic Games a profité du confinement pour mettre en avant certains produits comme HouseParty, mais surtout Fortnite qui multiplie les événements et séduit toujours plus de joueurs, et ce, malgré un âge déjà bien avancé pour le secteur : 3 ans déjà.

Notons que c'est aujourd'hui que la saison 3 du chapitre 2 de Fortnite devrait être lancée.