ES-19 : après les avions supersoniques, United Airlines souhaite acquérir des avions à propulsion électrique

Après une année 2020 très perturbée à cause de la Covid-19, United Airlines investit énormément dans de nouveaux avions en ayant effectué une très grosse commande (200 Boeing 747 et 70 Airbus A321neo) et en souhaitant également acheter entre 15 et 50 avions supersoniques Boom Overture.

En attendant cette concrétisation, cette semaine la société annonce son souhait d'investir également dans l'aviation électrique avec sa branche United Airlines Ventures. Elle s'est ainsi rapprochée de la start-up suédoise Heart Aerospace afin de lui commander des avions électriques ES-19, le tout en partenariat avec Mesa Airlines et Breakthrough Energy Venture.

ES-19

Le ES-19 a été conçu par des ingénieurs suédois. Il est propulsé par quatre moteurs électriques capables de transporter 19 passagers sur 400 km. Grâce aux économies de carburant et de maintenance obtenues avec la propulsion électrique et comme aucun avion de ligne actuel ne propose de transporter si peu de personnes sur des distances aussi courtes, Heart Aerospace pourra offrir un prix par kilomètre et par siège inférieur à ce qui est proposé aujourd'hui.

Cela permettra de desservir des petites distances plus rapidement qu'en voiture ou en train. Cela permettra surtout d'ouvrir plus de lignes aériennes locales ou de faire le lien entre de plus grands aéroports.

L'avion n'est pas encore certifié. La société Heart Aerospace espère obtenir cette autorisation courant 2026. Aujourd'hui, cette certification est retardée à cause des souci de batteries du Boeing 747 ou encore des incendies dans les voitures Tesla.