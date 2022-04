L'ESA abandonne toute coopération avec la Russie pour les missions lunaires

Dans le cadre du conflit en Ukraine, les relations entre l'Agence spatiale européenne (ESA) et la Russie se distendent, ce qui n'est pas sans conséquences sur de nombreux projets en cours.

La mission ExoMars d'envoi d'un rover à la surface de Mars ne pourra être lancée cette année et devra attendre la prochaine fenêtre de tir dans deux ans. Pour ce qui est des missions lunaires, l'ESA a également divers projets en coopération avec son homologue russe.

Suivant le mouvement général de mise à l'écart de la Russie, l'ESA a officiellement annoncé la suspension des collaborations avec Roskomos sur un ensemble de projets d'exploration lunaire, notamment pour les atterrisseurs Luna-25 et Luna-27, ainsi que l'orbiteur Luna-26.

Les deux atterrisseurs embarquent des instruments de mesure de précision et d'observation des roches lunaires qui doivent permettre de préparer une colonisation de la Lune.

L'agence européenne va désormais s'adresser à la NASA et à des agences d'autres pays (japonaise et indienne, notamment) pour mener à bien dans la mesure du possible les missions impactées.

Elle en a profité pour détailler de nouvelles missions à venir, dont Moonlight, un système de communication et de positionnement par satellite utilisable sur la Lune.