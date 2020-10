Escape game : découvrez notre sélection à domicile pour vous occuper pendant le couvre-feu

De nombreux kit d’escape game ont vu le jour, et il est maintenant possible d’en faire un depuis chez soi pour quelques euros. Découvrez sans attendre notre sélection des meilleurs jeux d’escape game à la maison.

Les jeux d’escape games connaissent un énorme succès depuis quelques années, et il est aujourd’hui possible de faire venir le jeu jusqu’à chez soi grâce à des kits qui vous proposeront toute une aventure au moyen de différentes cartes et modes de jeu. C’est ainsi que vous pourrez vous réunir entre amis pour tenter de résoudre une série d’énigmes le plus rapidement possible tout en respectant le temps qui vous est imparti. Une solution pratique pendant le couvre-feu qui nous empêche ce genre de sortie.

Pour vous aider à faire votre choix parmi la multitude d’offres proposées, nous vous avons fait une sélection des 8 meilleurs jeux d’escape game du moment à faire à la maison.

Nous commencerons par Exit: La cabane abandonnée, un incontournable de l’escape game. En effet, Exit a su montrer sa capacité à créer des escape games originaux qui permettent de redécouvrir de nouveaux tours à chaque partie. La gamme se décompose en de nombreux titres avec différents niveaux de difficulté, dont le plus célèbre qui est “La cabane abandonnée”. Les jeux ont différents niveaux de difficultés, de débutant à avancé, à vous de choisir le niveau qui vous convient et de vous lancer à l’aventure. Les jeux Exit ne peuvent être utilisés qu’une seule fois, vous devrez parfois vous en prendre à certains éléments du jeu pour pouvoir trouver la solution. Saurez-vous arriver au bout de l’aventure dans le temps imparti ?

Vous retrouverez également d’autres jeux d’escape games comme :

Mais aussi des versions destinées aux enfants: