eShop Wii U et 3DS : un pas vers la fermeture des services

Récemment, c'est Sony qui tirait un trait sur plusieurs services réservés à d'anciennes consoles avec l'annonce de la fin des stores PlayStation 3, PS Vita et PSP.

Aujourd'hui, Nintendo fait un premier pas vers l'abandon des eShops Wii U et 3DS.

Depuis quelques jours, les développeurs et studios du monde entier habitués à travailler avec Nintendo reçoivent un email de la marque pour leur indiquer qu'il ne sera plus possible de proposer de nouveaux jeux sur les eShop Wii U et 3DS à compter du 1er avril 2022.

Une date qui correspond à la fin de l'année fiscale en cours pour Nintendo qui précise que les titres devront être approuvés par Lot Check au plus tard 3 mois suivant la date limite de soumission.

Nintendo précise que les eShops WiiU et 3DS resteront actifs et que la soumission de patchs correctifs sera toujours traitée.

Reste que sans aucun nouveau jeu et avec un premier verrou enclenché, la fermeture des deux eShop se profile d'ici un an grand maximum.