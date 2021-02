Le casque gamer filaire Eska E900 de qualité à 16 € seulement sur Amazon (-50%) !

Amazon propose uniquement aujourd'hui un casque gamer en forte promotion, -50%, avec de très bonnes caractéristiques dont des haut-parleurs de 50 mm qui vous permettront d'entendre le moindre pas ennemi autour de vous. N'attendez plus !

Le bon plan du jour concerne le casque gamer Eska E900 affiché à seulement 16 € (-50%) chez Amazon uniquement ce jeudi 11 février de 9h50 à 21h50 via une vente flash couplée à un coupon à récupérer sur le site. Il profite de haut-parleurs de 50 mm qui vous permettront d'avoir un son optimum vous permettant, par exemple, de géolocaliser les ennemis plus facilement. Ce casque a été conçu pour être utilisé pendant vos longues heures de jeu avec ses coussins confortables, son bandeau ergonomique et son arceau réglable. Vous pourrez facilement couper votre microphone en pleine partie grâce au bouton muet, ou encore régler le volume, le tout en évitant les sons parasites ambiants de votre environnement grâce au microphone antibruit.

Ce casque audio gaming est compatible avec les principales consoles de jeu comme les Nintendo Switch, PS4, Xbox One S/X, mais aussi avec les PC et les appareils mobiles qui sont équipés d'une prise jack (attention la Xbox 360 n'est pas compatible). Le casque est garanti pendant 2 ans.

Vous pourrez vous procurer le casque gamer Eska E900 au prix exceptionnel de 16 € (-50%) chez Amazon dans le cadre d'une vente flash couplée à un coupon à récupérer sur le site uniquement ce jeudi 11 février de 9h50 à 21h50 !