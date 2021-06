Espace : un débris spatial endommage un des bras robotiques de l'ISS

Cela fait des années que la NASA lutte contre la prolifération des débris spatiaux en orbite autour de la Terre et corrige régulièrement la trajectoire de la Station Spatiale Internationale pour éviter les collisions.

Malheureusement, tous les débris ne peuvent être évités ou même traqués et les plus petits sont souvent invisibles aux yeux des agences spatiales, et particulièrement dangereux pour les astronautes à bord de l'ISS.

La situation est telle qu'elle avait inspiré le film catastrophe Gravity ayant connu un franc succès auprès du public pour ses scènes à la fois choc, mais également particulièrement réalistes. L'ISS et de nombreux débris en orbite tournent à plus de 28 000 km/h autour de la Terre, un effet boule de neige peut ainsi arriver en un claquement de doigts avec des pertes matérielles et humaines à la clé.

Un débris a ainsi heurté l'ISS récemment, avec des dégâts constatés pour la première fois sur le module canadien le 12 mai dernier. C'est la couverture thermique de Canadarm2, un des bras robotisés de l'ISS qui a été partiellement touché, la structure ayant été épargnée. Heureusement, les missions impliquant l'utilisation du bras ne sont pas remises en question, mais il fera l'objet d'une surveillance renforcée.

L'incident aurait toutefois se révéler bien plus dramatique et relance le débat sur la nécessité de nettoyer l'orbite terrestre des débris historiques de nos activités spatiales, et de moyens permettant de limiter cette pollution, voire de l'éviter à l'avenir.