Ethereum : une faille permettait de générer des tokens sans aucune limite

Une faille critique aurait pu signer la fin de la plate-forme Optimism si le hacker Saurik (Jay Freeman) ne l'avait pas découverte.

Le hacker a qui l'on devait les premiers outils de Jailbreak sur iPhone ainsi que la plateforme Cydia a récemment découvert une faille dans la plateforme de cryptoactifs Optimism. Basé sur Ethereum, mais avec des transactions localisées en dehors de la blockchain pour des questions de performances, le système présentait ainsi une faille.

Une des fonctions d'Optimism pouvait alors être détournée pour amener à la création de tokens à l'infini. La faille aurait ainsi pu déséquilibrer l'économie de la plateforme, voire la détruire ainsi que toutes les places de marché y étant connectées.

Pour avoir rapporté la faille, Saurik a reçu une prime de 2 millions de dollars... Mais cela ne s'arrêtera pas là puisque les plateformes Boba et Metis, également dérivées d'Optimism devraient également lui reverser des primes.

La découverte, relativement tardive de cette faille laisse planer des doutes quant au nombre de failles similaires existantes dans le monde de cryptoactifs et les risques que cela peut engendrer sur les investissements et l'économie des cryptodevises.

La blockchain, longtemps considérée comme inviolable et à l'origine de toute une économie montre progressivement des signes de faiblesse et est de plus en plus attaquée.