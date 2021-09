Etude : les humains ne pourraient pas vivre plus de 4 ans sur Mars

Les chercheurs de l'UCLA, du MIT, du Centre de recherches allemand pour les géosciences et l'Institut des Sciences et de Technologie de Skolkovo à Moscou viennent de publier les résultats d'une étude dans la revue Space Weather centrée sur la vie humaine sur Mars.

Et autant dire qu'il s'agit d'une douche froide pour toutes les agences et sociétés spatiales qui misent sur la colonisation de la planète rouge : selon l'étude, l'humain ne pourrait pas survivre plus de 4 ans à la surface de Mars.

Au-delà de 4 ans, le corps aurait absorbé une dose de radiations cosmiques mortelles et les différents systèmes vitaux commenceraient à défaillir. Mars ne disposant pas d'une atmosphère dense ni d'une magnétosphère capable de dévier les radiations solaires, les humains présents sur mars seront exposés à de fortes radiations chaque jour.

À cela s'ajoute la dose significative de radiations absorbées par les corps lors du voyage vers Mars dont la durée s'articule autour de 6 mois...