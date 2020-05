Étude : le top 10 des photos à éviter sur les applications de rencontres

Suite à une étude de l'institut YouGov, la société Skylum a pu dresser une liste des 10 choses à ne pas faire sur votre photo de profil.

La période que nous connaissons aura été très favorable aux réseaux sociaux, ce n’est plus un scoop, mais également aux applications de rencontre même si, pendant le confinement, il était a priori impossible de se retrouver physiquement. . C’est pourtant à cette occasion que Skylum a décidé de réaliser son étude pour étudier l’impact d’une photographie pour le succès d’un profil et dont voici les résultats.





Le top 10 des photos à éviter pour séduire

Pas de photo du tout Les photos de mauvaise qualité Les photos avec quelqu'un qui pourrait être un ex L'utilisation de filtres (Instagram, Facebook, Snapchat, etc.) La multiplication des photos identiques Les photos prises avec un groupe important de personnes Cacher le visage d'autres personnes avec des emoji ou des dessins, etc. Les photos prises grâce à un miroir ou en "mode gym" Des photos avec uniquement le visage visible Des photos avec un animal exotique ou de compagnie qui pourrait ne pas nous appartenir





Sans surprise, l'absence de photo est le plus rédhibitoire. De même, pour la photo de mauvaise qualité qui est tout aussi impactant. Le but étant de découvrir l’autre, on peut tout à fait comprendre ces choix. Il apparaît également préférable d'éviter de poser avec une personne qui aurait pu avoir une histoire avec vous, les utilisateurs y sont très sensibles, personne ne souhaitant s’embarquer dans des histoires compliquées.

On remarque également la fausse aide que sont les filtres, les apports d'Instagram ou de Snapchat sont donc à bannir pour attirer l'attention. Tout comme les photos de groupes qui ne sont pas très appréciées, le but étant de vous découvrir vous et seulement vous. Pour tout ceux qui ont caché le visage des personnes tierces sur leurs photos, l’action ne fait que vous desservir, alors faites un effort pour réaliser une photo plus personnelle. Contrairement à ce que l’on pense, les photos prises devant un miroir ou à la gym sont également répulsives pour un grand nombre d’utilisateurs.

Enfin, les utilisateurs veulent en voir plus que le visage seul, alors utilisez une focale plus large pour dévoiler plus votre corps. Enfin, les photos en compagnie d'animaux exotiques sont-elles aussi peu recommandées.

En respectant ces quelques conseils, vous devriez améliorer de façon significative vos chances de rencontrer l'âme soeur. Quoi qu’il en soit, n’oubliez pas de rester avant tout vous-même, l’application de filtres ou de retouches étant impossible lors du premier rendez-vous :)