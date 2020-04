Etude : le marché du PC souffre de la crise du coronavirus

La crise sanitaire du covid-19 affecte l'économie mondiale dans tous les secteurs, y compris celui du high-tech et plus spécifiquement des ordinateurs. Premiers chiffres à l'appui.

Des livraisons en baisse...

Les premiers chiffres publiés par la société spécialisée Canalys montrent clairement que la livraison des appareils électroniques est en forte baisse, et notamment dans le domaine des ordinateurs.

Pas besoin d'une étude et d'un bataillon d'experts pour comprendre que la livraison des PC allait s'écrouler pour ce premier trimestre 2020, mais les chiffres publiés par Canalys nous fournissent plus de détails quant à la situation. Même si au global la baisse des livraisons de PC est de 8% (pour battre ce record il faut remonter à 2016 avec -12%), on observe de fortes variations selon les acteurs avec par exemple de très fortes baisses pour Apple qui est le plus impacté avec -21% par rapport au même trimestre en 2019, suivi de HP et Acer avec -10% et Lenovo avec -4%. Seul le champion de la vente en ligne Dell s'en sort avec les honneurs avec un résultat positif de +1,1%.

Toutes les lignes de production ayant été arrêtées, en Chine notamment, et les transports étant fortement limités on comprend sans mal ces chiffres.

mais des ventes en hausse !

C'est là un paradoxe, mais les ventes sont effectivement en hausse ! Mais si on y réfléchit bien, c'est compréhensible. En cette période de confinement, des millions de Français (et ailleurs dans le monde) se sont trouvés dans l'obligation de télétravailler et donc doivent nécessairement disposer du matériel adéquat à la maison. Résultat, que ce soit à titre particulier ou professionnel via les entreprises, les achats d'ordinateurs, notamment des PC portables, ont explosé.

Selon Canalys cette hausse ne serait que temporaire, une fois tout le monde équipé les ventes devraient repartir fortement à la baisse, ce phénomène étant attendu selon eux pour le second trimestre 2020.

Alors que le secteur de l'ordinateur de bureau ou portable est en berne depuis des années et ne cesse globalement de décroître, cette nouvelle crise ne devrait rien arranger à la situation...

