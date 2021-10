Un étudiant parvient à glisser un port USB-C dans son iPhone

Ken Pillonel, un étudiant suisse a réussi l'exploit d'installer un port USB-C dans son iPhone X.

Alors que l'Union européenne souhaite imposer le connecteur par défaut sur tous les smartphones dans un souci d'uniformisation des chargeurs, Apple refuse toujours d'adopter le connecteur, préférant sa connectique Lightning.

L'étudiant a mené des travaux de rétro-ingénierie au niveau du connecteur propriétaire C94 qu'utilise Apple dans le port lightning et ses câbles, et développé ainsi son propre circuit imprimé pour rediriger les pistes vers un port USB-C femelle. La taille du circuit a été adaptée pour s'intégrer dans l'iPhone X et tout semble fonctionner parfaitement comme le prouve la vidéo partagée sur YouTube.

Il s'agit là plus d'une démonstration technique que d'un véritable encouragement à procéder soi-même à la manipulation. Rappelons que du côté d'Apple, malgré les discours de la société, c'est avant tout la question économique qui est au coeur du blocage : en installant un port USB-C sur ses appareils, la marque verrait s'envoler les revenus liés aux accessoires certifiés MFi (Made for iPhone).