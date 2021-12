Eureka FC9 : un aspirateur laveur performant à prix cassé

Aujourd'hui, mettons en avant l'aspirateur Eureka FC9 qui permet de laver, d'aspirer et de sécher en un seul passage. Il convient pour de nombreux sols comme le carrelage, le plastique, la pierre ou encore le bois vitrifié. Il est possible aussi de le passer sur les tapis pour les rafraichir.

Il est doté d'un moteur d'une puissance de 220 W et d'un pouvoir d'aspiration de 8000 Pa permettant de ramasser efficacement les saletés sèches et humides. Il détecte aussi le type et la quantité de saleté pour pouvoir s'ajuster automatiquement. Il possède également une technologie concernant l'eau qui stérilise et nettoie en profondeur permettant de désodoriser après son passage.

Il intègre un réservoir d'eau propre de 750 ml et un d'eau sale de 650 ml. De plus, il possède un système autonettoyant qui permet de nettoyer sa brosse en appuyant simplement sur une pédale.

On note aussi la présence d'un écran TFT qui permet de connaître le niveau de batterie, la puissance utilisée et les informations de maintenance. Pour finir, il dispose d'une batterie de 4000 mAh offrant 35 minutes d'autonomie et une capacité de nettoyage de 130 m² de surface.

La société Eureka, créée dans le Michigan en 1909, innove depuis plus de 100 ans, elle cherche à optimiser la vie de ses clients avec des produits efficaces et faciles à utiliser.

Sur Amazon, vous trouverez l'aspirateur Eureka FC9 au prix de 340 € au lieu de 400 € avec la livraison gratuite.



