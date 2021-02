L'Europe valide enfin l'adoption du chargeur unique pour smartphones

À 582 voix contre 40, le parlement européen s'est prononcé pour la mesure visant à mettre un terme définitif à la prolifération de chargeurs propriétaires pour les appareils électroniques.

La mesure vise non seulement à faciliter la vie des consommateurs, mais a également un large volet écologique en limitant l'achat de chargeurs spécifiques et la mise au rebut d'appareils devenus impossibles à charger en absence de chargeur dédié disponible sur le marché.

Si la grande majorité des fabricants de smartphones s'étaient déjà tournés vers une uniformisation des chargeurs vers la norme USB-C, certains récalcitrants seront pleinement visés par la mesure, notamment Apple.

Apple fait ainsi toujours de la résistance et refuse à adopter l'USB-C pour lui préférer sa propre connectique Lightning. Apple a déjà commenté la décision de l'Europe et espère que "la Commission européenne continuera à chercher une solution qui ne restreint pas la capacité de l'industrie à innover et à proposer de nouvelles technologies passionnantes aux clients". Apple laisse entendre que la connectique Lightning est donc plus avancée sur l'USB-C, ce qui n'est en réalité par le cas. D'ailleurs, la marque a déjà adopté l'USB-C sur certains iPad et Mac.

La marque américaine devrait donc proposer ses prochains appareils avec cette connectique sous peine de se voir infliger des amendes ou même de voir la commercialisation de ses produits bloquée en Europe. La situation pourrait toutefois encourage Apple à accélérer le développement de smartphones ne disposant plus d'aucune connectique, avec une recharge assurée via son chargeur sans fil magsafe..