exFAT : Android 13 peut désormais gérer les fichiers volumineux

L'arrivée d'Android 13 sur les smartphones Pixel 6 permet à Google d'enfin intégrer la prise en charge du format de fichier exFAT.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, il devient possible de manipuler des fichiers de plus de 4 Go au sein d'Android, et donc de les renvoyer vers un support de stockage, ou de les récupérer depuis un périphérique pour les stocker sur son smartpohne.

À vrai dire, ce n'est pas la première fois que l'on peut ainsi manipuler de tels fichiers sur Android, mais pas "directement". En effet, on pouvait déjà le faire sur les terminaux de Samsung et Huawei, mais grâce à une intégration de la part des constructeurs et non directement au niveau d'Android.

Pourquoi tout ce temps perdu par Google ?

Et bien comme dans de nombreux cas, il s'agissait surtout d'une affaire d'argent... Pour supporter l'exFAT, il fallait passer à la caisse auprès de Microsoft... Certains constructeurs ont ainsi décidé de mettre la main à la poche dès 2006. Google pour sa part n'avait pas souhaité payer l'addition ni même souhaité mettre des ingénieurs sur le coup trop tôt.

La marque aura ainsi attendu que Microsoft intègre la technologie exFAT au Kernel Linux pour mettre quelques développeurs sur le sujet et intégrer ainsi le support avec le kernel Android.