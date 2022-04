Le cap des 5 000 exoplanètes découvertes a été franchi

Dans sa base de données Exoplanet Archive, l'Agence spatiale américaine a ajouté fin mars un lot de nouvelles planètes situées en dehors de notre Système solaire. C'est ainsi le cap symbolique des 5 000 exoplanètes découvertes qui a été franchi.

Actuellement, plus de 8 700 découvertes dans le cadre des missions de la Nasa pourraient également être des exoplanètes. Ce n'est pas encore confirmé avec certitude par des observations supplémentaires et des publications scientifiques, d'où un statut de candidat.

Crédits : Nasa / JPL - Caltech

Parmi les plus de 5 000 exoplanètes découvertes à ce jour, 35 % sont de type Neptune (géante glacée ou Neptune chaud), 31 % sont de type super-Terre (masse comprise entre celle de la Terre et d'une planète géante), 30 % sont des géantes gazeuses (semblable à Jupiter ou Saturne) et seulement 4 % sont des planètes telluriques et donc rocheuses.

Grâce à la méthode du transit

" La découverte de petits mondes rocheux ressemblant davantage au nôtre a nécessité le prochain grand saut dans la technologie de la chasse aux exoplanètes ", écrit la Nasa qui fait référence à la méthode du transit.

Cette méthode est l'une des principales utilisées pour la détection des exoplanètes. Elle s'appuie sur la mesure des variations du flux lumineux d'une étoile qui trahissent le passage d'une planète. L'observation du transit permet de déduire la taille d'une exoplanète. Une méthode de spectroscopie associée peut servir à l'étude d'une éventuelle atmosphère.

La Nasa souligne que l'existence confirmée de plus de 5 000 planètes extrasolaires ne représente qu'une fraction des centaines de milliards de planètes que compte notre galaxie.