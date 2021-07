Un réseau de drones va survoler Dubaï pour lutter contre la criminalité

L’Exposition universelle 2020 a été décalée d’un an en raison de la Covid 19. La ville mise beaucoup sur cet événement en espérant attirer jusqu’à 25 millions de touristes.

Et pour ce faire, elle a beaucoup investi pour accueillir l’Expo 2020. La ville a prévu d’acheter une armée de drones, tous fournis par la société israélienne Airobotics. Ces derniers faciliteront le travail de la police locale, par exemple pour suivre un individu ou surveiller des lieux à fort taux de criminalité. Les données seront récoltées et transmises aux unités de police. De plus, les drones permettront de réduire le délai d’intervention de la police de 4,4 à 1 minute.

Étant donné son envergure, la foire est le troisième plus gros événement au monde après les Jeux olympiques et la Coupe du monde de football. D’où l’importance des autorités de Dubaï de renforcer sa sécurité avec un risque de criminalité qui risque d’exploser.

Les drones de la société Airobotics sont utilisés dans plusieurs domaines comme les tâches industrielles, la sécurité ou même pour faire respecter les mesures de distanciation sociale. Ils sont beaucoup plus abordables et faciles d’entretien que des hélicoptères.