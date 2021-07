Extension du pass sanitaire : les plateformes Doctolib et Keldoc saturent

Les sites et applications proposant de prendre rendez-vous dans un centre de vaccination contre le Covid-19 ont été pris d'assaut depuis hier et la fin de l'allocution du président Emmanuel Macron.

Le chef d'Etat prenait ainsi la parole pour dresser le bilan des actions menées par le gouvernement pour lutter contre la prolifération du virus dans l'hexagone et indiquait deux mesures liées : le retour de la situation d'Etat d'Urgence Sanitaire permettant d'annoncer l'extension du recours au pass sanitaire.

À partir du mois d'aout, le Pass sanitaire deviendra obligatoire en France dans les cafés, restaurants, centres commerciaux, avions, trains, cars longs trajets et établissement médicaux. À compter du 21 juillet, le pass sanitaire ou un test PCR de moins de 48h sera obligatoire dans les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes, et ce pour toute personne de plus de 12 ans.

Des mesures assumées qui poussent les Français à se tourner vers les centres de vaccination.

En conséquence, depuis hier soir, les plateformes spécialisées dans la prise de rendez-vous affichent la saturation : quand il n'est tout simplement pas possible de s'y connecter, les bugs se multiplient les temps de chargement s'allongent... Il est donc recommandé de se connecter à ces plateformes en dehors des heures de pointe. Doctolib de son côté a rapidement pris des mesures pour répondre au flot des demandes.