EZ Optimizer : comment gagner 30 FPS en un clic sur Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 donne du fil à retordre aux configurations PC les plus modestes, mais un simple logiciel permettrait de gagner jusqu'à 30 fps en quelques clics.

Cyberpunk 2077 nous a résolument fait entrer, bon gré mal gré dans une nouvelle génération de jeux vidéo. Particulièrement gourmand, le titre ne se montre pas tendre avec les configurations les plus modestes, au point d'être comparé à Crysis en son temps comme un étalon de référence pour les configurations dédiées au jeu.

Pour éviter d'avoir à changer de configuration et se ruiner au passage, il est toutefois bon de s'intéresser à EZ Optimizer, un petit logiciel créé par CodeZ1lla qui permettrait d'optimiser le titre selon 4 modes différents : Max Boost, Balanced, Default ou Disable Async Compute.

L'option Max Boost propose une optimisation poussée, qui conviendra aux configurations sous GTX 1060 et inférieures.

propose une optimisation poussée, qui conviendra aux configurations sous GTX 1060 et inférieures. L'option Balanced offre des réglages équilibrés pour les utilisateurs de GTX1070 Ti à RTX 20

offre des réglages équilibrés pour les utilisateurs de GTX1070 Ti à RTX 20 L'option Disable Async Compute pour sa part permet d'optimiser les performances sur les configurations à base de cartes Nvidia GTX mais est déconseillée sur les RTX.

Une vidéo présente les gains rencontrés à travers chaque mode et l'on peut prétendre à un gain de 30 FPS en moyenne. Bien évidemment, plus la configuration est modeste, plus les gains sont importants.