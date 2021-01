F150 B2021 : nouvelle marque pour un nouveau smartphone taillé pour l'extérieur

Les smartphones renforcés conçus pour un usage en extérieur, qu'il soit professionnel, sportif ou ludique, constituent un segment de marché à part entière sur lequel s'engouffre une nouvelle marque chinoise baptisée F150.

Voulant proposer des appareils mobiles taillés pour ce type d'usage particulier, elle a lancé en décembre son premier smartphone B2021 pensé particulièrement pour les "outdoor enthusiasts" et selon une philosophie de conception "Neo-Rugged".

En livrée sombre ou sable, le B2021 est tout d'abord très endurant grâce à sa grande batterie 8000 mAh avec charge rapide 18W permettant une charge complète en moins de 3 heures.

Elle assurera une autonomie de plusieurs jours en mode actif qui pourra être nettement prolongée en mode d'économie d'énergie. Le smartphone propose un affichage 5,86 pouces HD+ avec encoche protégé par du verre Gorilla Glass 5 et enchâssé dans une coque renforcée résistante aux chocs et aux infiltrations d'eau et de poussière.

A bord, on trouvera un SoC Helio G25 de MediaTek (octocore ARM Cortex-A53 cadencé à 2 GHz) associé à une partie graphique PowerVR GE8320 et à 6 Go de RAM et 64 Go de stockage, extensible par carte microSD (jusqu'à 256 Go).

A l'arrière, pas moins de quatre capteurs photo sont intégrés avec un module principal de 13 megapixels, une caméra de capture des données de profondeur de 2 megapixels, un capteur macro 2 megapixels et un module VGA auxiliaire.

Mode Nuit et effet bokeh seront donc au programme tandis que le capteur avant de 8 megapixels comprend un filtre d'embellissement par IA pour optimiser les selfies.

Le smartphone B2021 de F150 est livré avec Android 10 et une surcouche spéciale baptisée Mode F150 spécialement conçue pour l'usage outdoor en mettant en avant certaines applications utiles.

Un lecteur d'empreintes est présent sur la tranche pour sécuriser l'appareil mobile et on trouvera de l'autre côté un bouton programmable pour activer sa fonction préférée et qui peut aussi servir de bouton d'urgence activant une alarme sonore et lumineuse et un appel de secours automatique.

Le B2021 est certifié IP68 et IP69K et pourra donc supporter projections d'eau et même immersion de courte durée. Il répond aussi au standard MIL-STD-810G de résistance aux chocs et aux chutes. Tomber d'une hauteur de 1,5 mètre ne lui fera donc pas peur.

La production du smartphone F150 B2021 vient de débuter avec un prix de référence de 199,99 dollars (165 €) sur AliExpress et Banggood mais on peut déjà profiter actuellement d'une réduction de 15% mettant le prix entre 142 et 138 € selon le marchand.