Face aux mauvais résultats financiers, Netflix abandonne plusieurs programmes pour enfants

Les résultats financiers de Netflix pour ce premier trimestre 2022 jugés mauvais vont entrainer une modification de certains projets : le groupe envisage d'abandonner le développement de certains films, notamment dans le secteur de l'animation.

Selon des informations relayées par le site The Wrap, le directeur en charge de l'animation chez Netflix, Phil Rynad aurait été remercié par la plateforme. La plateforme de vidéo à la demande sacrifierait ainsi les programmes dédiés à la jeunesse pour réorienter ses investissements vers le développement de contenus issus de licences connues et populaires.

On peut ainsi déjà citer quelques projets ainsi abandonnés en cours de route comme l'adaptation des Deux Gredins de Doald Dahl, la série Toil and Trouble de Lauren Faust ainsi que l'adaptation de la BD Bone.

Plusieurs employés du département jeunesse ont été licenciés également dans la foulée.

Mais Netflix aurait également fait le choix d'abandonner certains de ses projets de films et séries live Action. La suite de Bright avec Will Smith a également été annulée, et ce, après plusieurs années de développement.