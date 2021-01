Facebook modifie l'outil d'accès à vos informations

Facebook réorganise son outil " Accéder à vos informations " pour faciliter la navigation et mieux expliquer l'utilisation des données.

Depuis 2018, le réseau social Facebook propose un outil " Accéder à vos informations " qui permet depuis un même lieu d'avoir accès et gérer diverses informations comme les publications, réactions, commentaires, lieux créés, applications et sites connectés…

C'est l'objet d'une première catégorie de données (Vos informations) avec des informations saisies, importées et partagées sur Facebook, tandis qu'une deuxième catégorie (Informations sur vous) concerne les informations associées au compte Facebook (connexions et appareils, localisation, historique de recherche, publicités...).

D'abord sur Android et iOS, puis prochainement sur d'autres plateformes, Facebook propose une nouvelle version de l'outil " Accéder à vos informations. " Les deux catégories précédentes sont éclatées dans huit catégories, avec pour chacune diverses sous-catégories.



Avec une telle refonte, l'objectif visé est de faciliter la navigation parmi les types de données que l'utilisateur recherche. Les nouvelles catégories sont : Votre activité sur Facebook, Amis et abonnés, Préférences, Informations personnelles, Informations consignées, Informations sur les publicités, Apps et sites web en dehors de Facebook, Informations de connexion et de sécurité.

Une fonctionnalité de recherche pour trouver des catégories de données est par ailleurs introduite, tandis que Facebook explicite davantage comment les données peuvent être utilisées. Un effort que Facebook doit inlassablement faire...