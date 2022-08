Facebook n'est plus aimé chez lui par les adolescents

En 2014-2015, le Pew Research Center avait estimé que 71 % des adolescents américains âgés de 13 à 17 ans utilisaient le réseau social Facebook. À l'époque, c'était loin devant Instagram, Snapchat et Twitter au sein de cette population. Les temps ont bien changé pour Facebook.

D'après la dernière étude de ce think tank, la proportion des adolescents américains de cette même tranche d'âge se rendant sur Facebook a désormais chuté à 32 %. Facebook se retrouve ainsi derrière Instagram (62 %) et Snapchat (59 %), mais toujours devant Twitter (23 %).

En 2014-2015, YouTube et TikTok (pas encore lancé à l'époque) ne faisaient pas partie des plateformes prises en considération dans l'étude. Ce sont maintenant elles qui s'imposent avec respectivement 95 % et 67 % des répondants chez les adolescents américains qui disent les utiliser.

Un regain d'intérêt grâce au moteur de découverte ?

" La part des adolescents utilisant Facebook a fortement diminué au cours de la dernière décennie. […] Bien que les adolescents d'aujourd'hui n'utilisent pas Facebook de manière aussi intensive que les adolescents des années précédentes, la plateforme bénéficie toujours d'un usage généralisé chez les adultes ", commente le Pew Research Center.

Meta a bien évidemment conscience du désamour des adolescents vis-à-vis de Facebook. Cela pousse le groupe à mettre toujours plus l'accent sur les Reels et les vidéos de type format court, en s'inspirant de TikTok. Pour autant, Facebook et TikTok ne sont pas des plateformes véritablement comparables.

Avec Facebook, Meta souhaite en faire un moteur de découverte via des contenus de créateurs recommandés sur la base d'algorithmes. Les publications d'amis sont reléguées sur un fil presque secondaire. Un changement qui n'est pas forcément apprécié.