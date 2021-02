Facebook : une amende de 7 millions d'euros pour des pratiques commerciales déloyales

L'autorité italienne de la concurrence a infligé cette semaine une amende de 7 millions d'euros à Facebook (Facebook Ireland Ltd. et sa maison-mère Facebook Inc.). Elle sanctionne le groupe pour ne pas avoir mis en œuvre des mesures correctrices exigées lors d'une précédente décision.

Fin 2018, Facebook avait écopé d'une amende de 5 millions d'euros de la part de cette même autorité italienne pour des pratiques commerciales dites déloyales.

Il avait été reproché au réseau social d'inciter les utilisateurs à s'inscrire sur sa plateforme, sans informer immédiatement et de manière adéquate d'une collecte de données à des fins commerciales, et en mettant au contraire en avant un service gratuit.

Si la notion de gratuité lors d'une inscription a bel et bien été retirée, l'autorité italienne de la concurrence estime que Facebook ne fournit toujours pas " d'informations immédiates et claires sur la collecte et l'utilisation des données des utilisateurs à des fins commerciales. "

Il s'agit " d'informations dont le consommateur a besoin pour décider s'il veut adhérer au service. " En filigrane, un manque de clarté entre l'utilisation des données pour de la personnalisation et pour de la publicité ciblée.