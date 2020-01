Facebook réorganise son Assistance confidentialité

Facebook débute l'année 2020 avec le déploiement d'une mise à jour de son Assistance confidentialité. Accessible depuis n'importe quelle page du réseau social et depuis l'application mobile, cet outil aide au paramétrage d'un compte en prenant donc en considération la notion de confidentialité (protection d'un compte, contrôle du partage des informations…).

Pour cette Assistance confidentialité disponible depuis 2014, il s'agit de la première mise à jour d'ampleur depuis la fameuse affaire Cambridge Analytica. C'est une réorganisation autour de quatre rubriques distinctes présentées ci-dessous :



Il s'agit toujours bel et bien d'une assistance pour aiguiller l'utilisateur, comme avec des conseils et sachant que toutes les options proposées demeurent disponibles via les paramètres habituels. Un tel outil peut avoir une utilité dans une optique de vérification de ses paramètres de confidentialité.



Il ne faut toutefois pas en attendre quelque chose d'exceptionnel. C'est un outil qui reste basique et ne prend pas en considération la collecte de données par le réseau social lui-même.

" Nous savons que la confidentialité est quelque chose de précieux. Nous vous offrons donc désormais des conseils pour vous aider à prendre les bonnes décisions en matière de confidentialité ", écrit Facebook en annonçant la mise à jour de l'Assistance confidentialité.