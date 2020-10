Bug Bounty : Facebook a un programme de fidélité Hacker Plus

Un peu de gamification avec Hacker Plus de Facebook. Pour motiver les hackers white hat dans la recherche de bugs de sécurité.

Hacker Plus est le nom d'un programme de fidélité récemment introduit par Facebook. Il vient s'adosser au programme de Bug Bounty de Facebook qui récompense des chercheurs en sécurité pour leurs trouvailles en matière de bugs et vulnérabilités.

Tout hacker white hat qui soumet un rapport de vulnérabilité valide et ayant reçu une rétribution est éligible au programme Hacker Plus. Il y a des ligues allant de Bronze à Diamant dans lesquelles sont placés les hackers en fonction de scores obtenus.



Plus la ligue est de niveau élevé, plus le hacker a la possibilité de gagner des récompenses. Une notion de bonus fait ainsi son apparition. Pour des membres de ligues Platine et Diamant, ils peuvent par exemple gagner des invitations à des événements de bug bounty avec la prise en charge de tous leurs frais.

Détaillé ici, un tel programme de fidélité est atypique dans ce domaine du Bug Bounty. Il a évidement un but incitatif, comme tout programme de fidélisation.