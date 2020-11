Facebook lance le Club des Parents Connectés

C'est aujourd'hui la journée " Non au harcèlement " (lutte contre le harcèlement scolaire). Facebook - et Instagram - profite de cette occasion pour annoncer le lancement du Club des Parents Connectés.

Présentée comme une initiative pour accompagner les parents sur tous les enjeux numériques, elle est soutenue par l'association e-Enfance (protection des mineurs sur Internet), Génération Numérique (éducation à l'information, aux médias et au numérique) et l'Unaf (Union nationale des associations familiales).

" Le Club des Parents Connectés a pour mission de répondre aux interrogations que rencontrent les parents avec leurs enfants sur l'ensemble des outils digitaux et questions numériques (réseaux sociaux, jeux vidéo, temps passé…). "

L'initiative s'articule autour d'un groupe Facebook géré par les équipes de Facebook en France et les associations impliquées. Il propose des ressources pédagogiques en vidéo, des conseils et des échanges entre les parents et des experts via des cafés virtuels (Facebook Live et Rooms).



" Ce club, composé d'experts et d'associations spécialisées dans les usages numériques, veut soutenir les parents face aux changements liés aux outils numériques. Facebook veut leur donner les clés pour en comprendre les ressorts dans le but d'accompagner au mieux leurs enfants ", déclare Michelle Gilbert, Directrice de la communication de Facebook en France et en Europe du Sud.

Un groupe et un site sans inscription

Selon Facebook, les groupes Facebook réunissent 28 millions de membres en France. Plus de 2 millions de groupes sont en rapport avec des groupes de parents pour échanger sur la question des enfants. Un chiffre qui a bondi pendant le confinement.

Facebook propose également un site En ligne et en Sécurité ! accessible sans compte Facebook, avec la mise à disposition de ressources pour les parents, les jeunes, les éducateurs. Il couvre des thématiques comme les bases du numérique, le bien-être numérique, les opportunités du numérique…

Ce site ne s'adresse pas uniquement à la France. Il est proposé dans plusieurs langues.