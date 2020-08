Facebook et Covid-19 : une notification avant le partage d'articles

Dans le cadre de sa lutte contre la désinformation, le réseau social Facebook a décidé d'ajouter du contexte lorsque des utilisateurs sont sur le point de partager de vieux articles datant de plus de 90 jours.

Le cas échéant, un écran de notification apparaît et donne le choix de poursuivre ou non le partage. " C'est un élément de contexte important qui aide les gens à décider ce qu'ils doivent lire, faire confiance et partager ", avait indiqué Facebook en juin dernier.

Avec du contexte supplémentaire, un écran de notification similaire est désormais déployé à l'échelle mondiale avant le partage d'articles en rapport avec le Covid-19. L'avertissement comprend des détails sur l'origine, l'âge de l'article et sa date de premier partage. Un lien vers le Centre d'information sur le coronavirus (Covid-19) de Facebook est également associé.

Une telle notification, pour faire réfléchir avant de partager, n'apparaîtra par contre pas pour des contenus émanant d'autorités sanitaires gouvernementales et organisations mondiales de santé reconnues.

Cela commence à faire beaucoup d'avertissements et autres étiquetages pour Facebook...