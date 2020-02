Pas de Facebook Dating pour la Saint-Valentin

Service gratuit de rencontres, Facebook Dating a notamment été officiellement lancé aux États-Unis en septembre dernier. Il devait faire ses débuts aujourd'hui en Europe, à la veille de Saint-Valentin. C'est par le biais de l'autorité irlandaise de la protection des données que l'on apprend que le lancement de Facebook Dating en Europe a été repoussé.

La Data Protection Commission (DPC) explique que Facebook Ireland - c'est en Irlande que se trouve le siège de Facebook pour l'Europe - l'a informée du report du déploiement de Facebook Dating en début de semaine.



En début de mois, Facebook Ireland avait indiqué à la DPC son intention de lancer la nouvelle fonctionnalité en Europe le 13 février. Un délai particulièrement court au goût de la DPC. " Nous étions très préoccupés par le fait que c'était la première fois que Facebook Ireland nous parlait de cette nouvelle fonctionnalité. "

" Nos préoccupations ont été encore aggravées par le fait qu'aucune information / documentation ne nous a été fournie le 3 février concernant l'évaluation d'impact sur la protection des données ou les processus décisionnels entrepris par Facebook Ireland. "

Un timing qui ne collait pas et des agents de la DPC ont mené lundi une inspection dans les locaux de Facebook Ireland à Dublin afin de recueillir de la documentation qui est en cours d'analyse. L'omission de Facebook demeure tout de même étrange pour un service connu de longue date.

À TechCrunch, un porte-parole de Facebook n'explique pas vraiment cet imbroglio. " Il est très important que le lancement de Facebook Dating se fasse correctement, nous prenons donc un peu plus de temps pour nous assurer que le produit est prêt pour le marché européen. " Il assure que des garanties solides en matière de protection de la vie privée ont été mises en place. Le RGPD jugera…



Facebook Dating s'intègre dans l'interface de Facebook. Les utilisateurs majeurs peuvent créer un profil de rencontre distinct et indépendant de leur profil Facebook principal. " Facebook Dating facilite la découverte de l'amour via ce que vous aimez, vous aidant à établir des relations significatives à travers des choses que vous avez en commun, comme des centres d'intérêt, événements et groupes. "

Lors de la publication des résultats annuels du groupe, Mark Zuckerberg, le patron et fondateur de Facebook, n'a guère été bavard au sujet de Facebook Dating. " Nous n'avons pas de statistiques spécifiques à partager, mais ça se passe bien. Je pense que nous sommes déjà l'un des meilleurs services de rencontres et nous espérons continuer à nous développer. "