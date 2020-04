Facebook : les données de 267 millions d'utilisateurs en vente sur le Dark Web

Le réseau social Facebook a de nouveau fait l'objet d'une fuite de données personnelles. C'est du moins ce que met en avant un sujet sur l'un des forums de hackers les plus populaires du Dark Web avec la mise en vente d'une base de données concernant 267 millions d'utilisateurs du réseau.

Parmi les données constituant le lot, on retrouve des noms, prénoms, adresses email, mais heureusement pas de mot de passe. Il reste malgré tout possible de recroiser les données récupérées avec d'autres pour identifier plus clairement les victimes et parfois même accéder à leurs comptes dans le cadre d'un partage de mot de passe avec un autre site piraté.

La fuite en question daterait de décembre dernier et proviendrait d'une faille dans un serveur Elasticsearch accordant l'extraction des données de 267 140 436 utilisateurs. Les données en question concernent surtout les utilisateurs américains et sont actuellement en vente pour 625$ payable en Bitcoin, de quoi organiser des campagnes de phishing particulièrement efficaces.