Modération : Facebook lance de nouveaux outils pour les administrateurs de groupes

Facebook dévoile une suite de nouveaux outils pour la gestion et la modération des groupes. Ils automatisent certaines possibilités déjà existantes.

Plus de 1,8 milliard de personnes utilisent des groupes Facebook chaque mois. Dans le même temps, plus de 70 millions d'administrateurs et modérateurs actifs gèrent des groupes Facebook. Pour eux, le groupe de Mark Zuckerberg introduit de nouveaux outils.

Les administrateurs de groupes vont notamment pouvoir empêcher de manière proactive l'affichage de certains commentaires plutôt que de les supprimer après une publication, restreindre la participation de personnes qui ne remplissent pas certaines conditions requises.

De telles conditions seront fonction de critères comme une infraction récente aux règles du groupe, le fait de savoir depuis combien de temps une personne à un compte Facebook.

Facebook parle également de réduire la diffusion de contenus promotionnels en refusant les publications et commentaires qui contiennent des liens spécifiques, ralentir une conversation en limitant temporairement la fréquence des commentaires de certains membres d'un groupe .

Avec l'aide de l'IA

Avec un outil Conflict Alerts (alertes de conflits), Facebook va en outre tester une alerte de modération pour signaler aux administrateurs que des conversations dites litigieuses ou malsaines ont été détectées dans un groupe, de sorte qu'ils puissent prendre les éventuelles mesures nécessaires.

En s'appuyant donc sur l'intelligence artificielle avec des modèles de machine learning, cet outil fera partie d'une fonctionnalité Admin Assist pour la modération automatique des publications et commentaires en définissant des critères. C'est du reste essentiellement vers une forme d'automatisation que tendent les nouveaux outils présentés par Facebook.

Pour faciliter la gestion des groupes, le réseau social regroupe les outils, paramètres et fonctionnalités d'administration au sein d'un nouvel accueil. Les administrateurs pourront aussi consulter un résumé de l'activité de chaque membre d'un groupe (nombre de publications et commentaires, date de suppression de publications…).