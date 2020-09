Facebook sévit contre les groupes haineux et qui donnent des conseils de santé

Facebook a annoncé de nouvelles mesures avec pour objectif de limiter sur son réseau social la propagation de groupes incitant à la violence, mais également qui diffusent des conseils de santé. Ils seront ainsi supprimés des recommandations.

Concernant les groupes avec des conseils de santé, Facebook écrit qu'il est " essentiel que les gens obtiennent des informations sur la santé auprès de sources faisant autorité. " Une déclaration qui fait écho à la désinformation au sujet du Covid-19.

Pour les groupes haineux, leur visibilité est réduite au niveau de la recherche et prochainement pour le fil d'actualité. Le groupe de Mark Zuckerberg rappelle qu'ils sont supprimés, même s'ils discutent de violence potentielle en utilisant " un langage et des symboles voilés. "

Facebook va par ailleurs archiver (ce qui est différent d'une suppression) les groupes n'ayant pas d'administrateurs " depuis un certain temps ", sachant qu'ils jouent un rôle majeur dans la modération. En cas de suppression, les administrateurs et modérateurs ne pourront pas créer un quelconque nouveau groupe " pendant un certain temps. "

De telles mesures se multiplient pour Facebook qui cherche à montrer sa volonté d'agir, alors que les critiques pour son inaction supposée sont nombreuses.