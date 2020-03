ensembleàlamaison : Facebook et Instagram pour des contenus vidéo inédits en Live

" Alors que nous devons tous rester chez nous, il est important de continuer nos activités favorites, de maintenir notre vie culturelle et sociale et surtout de partager des bons moments ensemble ", écrit Facebook en cette période de confinement pour cause de propagation du coronavirus Covid-19.

Facebook et Instagram ont lancé une initiative #ensembleàlamaison centrée autour de contenus vidéo inédits en direct. Cela concerne des concerts et spectacles d'artistes, des émissions spéciales et même des monuments avec par exemple le Château de Versailles sur Facebook et Instagram.

Pour soutenir les initiatives des communautés, des artistes, des musées et institutions culturelles, Facebook et Instagram ont lancé ce weekend l’initiative #ensembleàlamaison pour soutenir et fédérer des contenus vidéo inédits en Live. pic.twitter.com/DggfTa1b7G — Facebook France (@FacebookFR) March 17, 2020

L'idée est de " soutenir les initiatives des communautés, des artistes, des musées et institutions culturelles. "

" Chacun pourra découvrir et participer à des activités culturelles, ludiques, éducatives et sportives organisées en direct. " Elles sont relayées sur la page de Facebook France.

Il est évidemment possible de revoir les contenus après leur diffusion, comme le Live de Jean-Louis Aubert et de Matthieu Chedid. Parmi les artistes cités prenant part à l'initiative : Vitaa et Slimane, Gims, Dadju, Christine and the queens. Des animateurs tels que Camille Combal ou Arthur.