Facebook : partager l'adresse physique d’une personne va bientôt être interdit

Actuellement, il est possible de transmettre une adresse personnelle si cette dernière est déjà disponible publiquement.

Meta, la maison mère de Facebook, va bientôt interdire à ses utilisateurs de diffuser une adresse physique sur ses réseaux sociaux. Le but est de renforcer la protection de la vie privée de ses utilisateurs.

Avant, il était possible de divulguer une adresse physique d’une personne à condition que cette dernière l’ait déjà publiée au moins cinq fois dans des médias différents. D’ici la fin d’année, il se sera donc plus possible de le faire, ni d’ailleurs d’afficher les photos extérieures de maisons privées à l’exception des reportages d’information sur l’actualité ou ayant un rapport avec de hauts fonctionnaires (présidents ou ambassadeurs).

Vous pourrez donc diffuser votre propre adresse, mais personne d’autre ne pourra la partager. Des outils de dénonciation de la violation de la vie privée seront mis en place par Meta. Soulignons que l’entreprise avait été régulièrement pointée du doigt pour ne pas protéger la vie privée de ses utilisateurs.