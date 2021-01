Facebook censure l'expression ' Arrêtez le vol '

Dans la perspective de l'Inauguration Day aux États-Unis, Facebook interdit la phrase ' Stop the steal ' dans les contenus.

À la lumière des événements violents de la semaine dernière au Capitole à Washington, Facebook a décidé d'interdire et supprimer pour son réseau social principal et Instagram, les contenus avec la phrase " Stop the steal " (Arrêtez le vol).

Cette expression est devenue une sorte de cri de ralliement pour les partisans de Donald Trump parmi les plus véhéments qui considèrent que l'élection présidentielle américaine du 3 novembre a été volée par le camp démocrate.

Le président américain sortant Donald Trump a lui-même contribué à la diffusion de l'expression sur les réseaux sociaux qui a alimenté des théories du complot. La mesure d'interdiction a été prise à l'approche de l'Inauguration Day (ou Jour d'Investiture).

C'est le 20 janvier prochain que le 46e président élu des États-Unis Joe Biden va prêter serment et prendre officiellement ses fonctions.

En plus de la suspension du compte de Donald Trump

" Avec les tentatives répétées d'organiser des événements contre le résultat de l'élection présidentielle américaine qui peuvent conduire à de la violence, et l'utilisation de ce terme (ndlr : Stop the steal) par ceux qui étaient impliqués dans les violences de mercredi à Washington, nous franchissons cette étape supplémentaire en vue de l'investiture ", écrit Facebook.

Le réseau social souligne avoir déjà supprimé un nombre important de publications. En novembre, un groupe dénommé " Stop the Steal " avait également été supprimé.

Le groupe de Mark Zuckerberg ajoute qu'en plus de la suspension du compte de Donald Trump pour une durée indéterminée qui a été annoncée le 7 janvier, l'arrêt de toutes les publicités aux États-Unis concernant la politique ou les élections se poursuit. Les deux prochaines semaines sont considérées par Facebook comme un " événement civique majeur. "