Facebook se paie Kustomer pour la gestion de la relation client

Facebook annonce avoir conclu un accord dans l'optique de l'acquisition de Kustomer. Basée à New York, cette startup a débuté son activité en 2015 et se présente comme une plateforme de gestion de la relation client pour les entreprises, avec des messages de différents canaux.

" Kustomer aide les entreprises à automatiser les tâches répétitives afin que leurs agents puissent maximiser le temps et la qualité des interactions avec les clients. "



La transaction est soumise à l'aval des autorités compétentes. Le montant n'est pas communiqué, mais selon le Wall Street Journal, il serait de l'ordre d'un peu plus d'un milliard de dollars.

Un nouveau membre de la grande famille Facebook

Kustomer était déjà un partenaire de Facebook avec des offres permettant aux entreprises et commerçants de regrouper et de répondre à des demandes de clients arrivant via Facebook Messenger. Le Wall Street Journal ajoute qu'en octobre, Kustomer avait évoqué le début d'une intégration de la messagerie Instagram de Facebook.

Dans un contexte de transition numérique pour les entreprises, et d'autant plus avec la pandémie de coronavirus, le groupe de Mark Zuckerberg souligne que tous les jours, plus de 175 millions de personnes contactent des entreprises via WhatsApp, une autre messagerie dans son giron.

" Grâce à nos capacités complémentaires, nous pourrons aider davantage de personnes à bénéficier d'un service client plus rapide, plus riche, disponible à tout moment et de la manière dont elles en ont besoin, par téléphone, email, SMS, chat ou messagerie ", écrit Kustomer.

Kustomer assure que lorsque le rachat sera bouclé, sa collaboration avec d'autres partenaires se poursuivra, mais en tant que membre de la famille Facebook.