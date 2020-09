Facebook lance son casque Oculus Quest 2 : plus performant et accessible

La réalité virtuelle se voudra plus accessible avec l'Oculus Quest 2. Facebook a officialisé son nouveau casque qui propose de nettes améliorations sur la génération précédente avec un prix bien plus doux.

L'Oculus Quest 2 répondra ainsi à plusieurs facteurs qui limitaient la réalité virtuelle jusqu'ici : un fonctionnement autonome lancé avec le Quest de première génération et qui permet de ne pas avoir à investir des sommes extrêmes dans un PC, et un prix qui se veut plus accessible.

Plus compact que la première version l'Oculus Quest 2 troque l'habit noir pour du blanc. En interne, l'évolution technique est sérieuse : le Snapdragon 835 cède sa place à un Snapdragon XR2 spécialement développé pour la réalité virtuelle et basé sur un Snapdragon 865. Le SoC est associé à 6 Go de RAM pour plus d'aisance.

Les écrans sont également bien meilleurs : chaque écran OLED propose une définition de 1832x1920 pixels pour s'approcher ainsi d'un rendu 4K, le taux de rafraichissement passe de 72 à 90 Hz pour une meilleure immersion.

Et pour marquer les esprits, Facebook indique que l'Oculus Quest 2 sera proposé à 349€ pour sa version 64 Go et 449€ la version 256 Go. Ajoutons à cela que le casque peut également être exploité sur PC via un câble USB 3 et l'Oculus Quest 2 pourrait être le casque qui amorcera réellement la démocratisation de la réalité virtuelle chez les particuliers.



On peut déjà retrouver les deux versions du casque chez Amazon : ici pour la version 64 Go et là pour la version 256 Go mais aussi chez Darty ou à la FNAC