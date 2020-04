Facebook et Messenger : les avatars sont là !

Facebook s'inspire une fois de plus de son rival Snapchat et plus particulièrement de ses Bitmoji pour proposer ses propres avatars tant sur le réseau social qu'au sein de Messenger.

Le déploiement est progressif en Europe et pourrait prendre quelques semaines.

Il devient ainsi possible pour les utilisateurs de créer un avatar qui leur ressemble. Pour ce faire, le réseau propose une foule d'options et d'accessoires vestimentaires. Coupe de cheveux, lunettes, chapeaux, style... l'idée est de personnaliser son avatar au plus proche de ses gouts.

Pour accéder à la configuration de son avatar, il faudra passer par les stickers de Messenger. Facebook ne met pas encore clairement l'option en avant, sans doute pour s'éviter les critiques d'avoir non seulement copié Snapchat, mais aussi d'avoir pris son temps pour proposer une telle fonctionnalité.