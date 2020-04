Facebook et Messenger : une réaction temporaire pour se soutenir à distance

Après J'aime, J'adore, Haha, Wouah, Triste et Grrr, une septième et nouvelle réaction (Je pense à toi) est en cours de déploiement pour l'application principale de réseau social de Facebook.

Cette réaction (au survol du bouton J'aime) est d'ores et déjà proposée sur Messenger sous une forme différente, en lieu et place - si souhaité - de la réaction J'adore d'origine (un cœur battant et non un simple cœur avec un appui long sur la réaction) : La nouvelle réaction doit " permettre à chacun d'exprimer son soutien à ses amis et à ses proches, malgré les distances sociales imposées actuellement. " Facebook fait ainsi allusion au contexte de la pandémie de coronavirus et des mesures de distanciation sociale ou confinement.

" Que la nouvelle soit bonne ou mauvaise, la nouvelle réaction permettra de marquer son soutien sur les images, vidéos, posts et messages, notamment ceux liés au Covid-19. "

La nouvelle réaction est davantage un clin d'œil en rapport avec la situation actuelle. Dans l'univers très codifié de Facebook où chaque petite modification semble savamment pesée, elle est en outre annoncée temporaire.

Découvrez aujourd'hui de nouvelles réactions sur @facebookapp et @messenger pour exprimer votre soutien à vos amis et à vos proches pendant cette période sans précédent ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/s8RaPyG6UV — Facebook France (@FacebookFR) April 17, 2020

En cette période, Facebook a beaucoup à faire pour combattre la désinformation. Si son usage grimpe, les revenus publicitaires sont par contre en baisse, notamment en raison de la diminution des dépenses par les annonceurs.